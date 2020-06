Bình Phước: Tá hỏa phát hiện thi thể nổi lên từ thác nước gần vườn nhà

Chiều 20.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện KSND tỉnh và Công an H.Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi , tiến hành xác định danh tính thi thể được phát hiện tại một thác nước tại xã Thanh An, H.Hớn Quản.