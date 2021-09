Bình Phước: Trốn khỏi khu cách ly tập trung để ra ngoài trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.9, Nguyễn Văn Khánh được ra tù sau thời gian thụ án về tội trộm cắp tài sản. Khi trở về địa phương, Khánh được đưa vào khu cách ly y tế tập trung tại Trường mẫu giáo Măng Non (xã Lộc Điền).

Khuya 22.9, Khánh vượt tường rào khu cách ly, trốn ra ngoài để mua rượu rồi quay trở lại cùng nhậu chung 1 người đang cách ly tại đây. Nhậu xong, Khánh tiếp tục vượt tường rào, trốn ra ngoài và đi lang thang ở khu vực chợ Lộc Điền.

Tang vật điện thoại Khánh trốn khỏi khu cách ly tập trung để tại nhà người dân CÔNG AN CUNG CẤP

Đến rạng sáng 23.9, Khánh lẻn vào nhà dân và lấy cắp 2 điện thoại di động nhưng bị chủ nhà bắt quả tang. Lúc này, Khánh trả lại tài sản nhưng vẫn ngang ngược cự cãi. Sau khi bỏ đi khoảng 15 phút, Khánh cầm theo cây gỗ dài quay lại nhà người này để gây sự. Thấy vậy, người này đã trình báo công an bắt giữ. Tại Công an xã Lộc Điền, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nên được chuyển cho Công an H. Lộc Ninh điều tra.

Công an H.Lộc Ninh điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Văn Khánh trốn khỏi khu cách ly tập trung để ra ngoài trộm điện thoại.