Bình Phước: Trốn khỏi nơi cách ly tập trung, bị phạt 5 triệu đồng

Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10.8, C. bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 10.8, lực lượng chức năng đã tìm thấy C. tại ấp Điện Ảnh (xã Phước Thiện, H.Bù Đốp) khi C. lại đang tiếp tục tìm cách vượt biên sang Campuchia để trốn cách ly. C. sau đó đã được đưa về Trung tâm y tế H.Bù Đốp để tiếp tục cách ly tập trung. Hiện tại, Bình Phước chưa ghi nhận ca bệnh dương tính với Covid-19