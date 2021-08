Bình Phước: Tụ tập ăn nhậu, 7 người bị đề nghị xử phạt 105 triệu đồng

Ngày 31.8, Công an P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài, Bình Phước ) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển UBND phường, trình UBND TP.Đồng Xoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội với tổng số tiền 105 triệu đồng (15 triệu đồng/người) về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 29.8, M.T.M.C (18 tuổi) và T.B.U (19 tuổi, ngụ khu nhà trọ Tuấn Hùng, KP.3, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) rủ T.T.H (20 tuổi) đến nhậu. Sau đó, T.T.H rủ thêm V.X.Q (18 tuổi), L.C.T (21 tuổi), C.T.D (20 tuổi) và N.Đ.Đ (29 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài) cùng đến tham gia.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng của P.Tiến Thành tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vụ việc.

Cũng trong ngày 31.8, Công an P.Phước Bình (TX.Phước Long, Bình Phước) cho biết đã chuyển hồ sơ cùng 8 nghi can liên quan vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn cho Công an TX.Phước Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.