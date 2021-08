Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khen thưởng đột xuất vụ bắt gần 2 kg ma túy

Ngày 31.8, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng gần 2 kg, lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Phước.

Trước đó, ngày 17.8, trong quá trình đấu tranh chuyên án, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Đồng Phú, Công an TT.Tân Phú (H.Đồng Phú) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức bắt giữ Lê Minh Trực (43 tuổi) và Nguyễn Thế Viên (33 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú). Tang vật thu giữ gần 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 còng số tám, 1 roi điện, 1 khẩu súng dạng AK báng gấp bắn đạn nhựa, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn pháo diêm cùng các tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trước chiến công của các đơn vị trong đấu tranh với tội phạm về ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trích nguồn quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh, thưởng đột xuất cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Đồng Phú và Công an TT.Tân Phú mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Cũng trong ngày 31.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã khen thưởng đột xuất Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công an TP.Đồng Xoài, thưởng 10 triệu đồng vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trao thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra, xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công an TP.Đồng Xoài CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 40 ngày 15.8, trong quá trình tuần tra việc chấp hành Chỉ thị 16 trên đường ĐT.741, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công an TP.Đồng Xoài đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Trí (32 tuổi, ngụ An Giang) và Đỗ Hữu Toàn (31 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) đang tàng trữ 166,312 gram ma túy dạng đá và ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được ngụy trang trong bịch cà phê.

Hai đối tượng giấu ma túy trong túi cà phê bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 15.8 HOÀNG GIÁP

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài tiến hành bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định.