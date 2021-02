Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khen thưởng 4 tập thể về phòng, chống tội phạm

Ngày 19.2, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 4 tập thể là: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; Công an TX.Bình Long và Công an H.Hớn Quản đã lập những thành tích, chiến công xuất sắc. Chỉ trong thời gian ngắn đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, góp phần ổn định ANTT địa phương.

Cụ thể, là đấu tranh chuyên án giết người đàn ông bán vé số tại TX.Bình Long; chuyên án giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản xảy ra tại H.Chơn Thành; chuyên án trộm két sắt liên tỉnh và các vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn H.Hớn Quản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận, đánh giá cao thành tích và chiến công trong tấn công, truy bắt tội phạm của 4 tập thể nói trên đã góp phần đảm bảo ANTT, ngày càng khẳng định niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Đây cũng là chiến công chung của toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Phước.