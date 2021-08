Bình Thuận: Án mạng ở TP.Phan Thiết, nạn nhân bị đâm gục trong con hẻm

Ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng 2.8, tại TP.Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết , khoảng 0 giờ 30 ngày 2.8, người dân trong KP.3, P.Đức Long nghe tiếng la lớn trong đêm tại con hẻm của khu phố. Tại hiện trường, người dân thấy một thanh niên ngã gục bên con hẻm của khu phố, ngực chảy nhiều máu và đã tử vong. Điạ điểm nơi xảy ra án mạng ngay trước cửa một quán nhậu bình dân.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Minh Nhật (30 tuổi, trú TP.Phan Thiết). Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó anh Nhật và một số người ngồi nhậu tại quán này. Khi anh Nhật chuẩn bị về thì có một người cầm hung khí lao đến, bất ngờ đâm anh Nhật khiến nạn nhân không kịp chạy thoát thân.

Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Nhật tử vong do bị đâm một nhát trúng ngực, mất nhiều máu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận phối hợp với Công an TP.Phan Thiết tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt hung thủ.

Một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, cho biết đến trưa nay 2.8, Phạm Quốc Huy (19 tuổi, trú P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) đã đến Công an Phan Thiết đầu thú và thừa nhận mình đã đâm chết anh Lê Minh Nhật. Nghi phạm Phạm Quốc Huy đã được di lý và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo quy định pháp luật.