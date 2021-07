Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Bình Thuận

Ngày 31.7, thiếu tướng Lê Quốc Hùng , Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã có buổi việc với Công an tỉnh Bình Thuận.