Bình Thuận: Khởi tố một bị can xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Lê Thành Vỹ (24 tuổi, ngụ xã Hàm Thạnh, H.Hàm Thuận Nam) về hành vi xúc phạm Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin ban đầu, ngày 28.5, sau khi đi nhậu, Vỹ điều khiển xe máy đến trước một khu vui chơi thuộc thôn Đại Thành, xã Mương Mán, H.Hàm Thuận Nam đứng chờ bạn bè để tiếp tục đi TP.Phan Thiết tắm biển. Trong lúc chờ bạn, thấy dọc đường có treo nhiều cờ Tổ quốc, Vỹ đã nảy sinh ý định lấy cờ Tổ quốc để lau chùi xe mô tô của mình.

Ngay sau đó, Vỹ dựng xe và đi bộ đến vị trí treo cờ Tổ quốc, dùng tay giật 1 lá cờ đang treo trên thanh trụ sắt và dùng lá cờ để lau chùi yên xe, bánh xe sau, bánh xe trước, đầu xe... khiến lá cờ bị bẩn. Sau khi lau chùi xong, Vỹ cuộn lá cờ lại, nhét vào thanh trụ sắt (dùng để treo cờ) và tiếp tục cùng nhóm bạn đi TP.Phan Thiết chơi...

Theo Cơ quan Công an, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, hành vi dùng tay giật Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi lấy Quốc kỳ lau chùi xe, làm bẩn Quốc kỳ của Vỹ là hành vì “Xúc phạm Quốc kỳ” được quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự 2015. Do đó, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Lê Thành Vỹ về hành vi trên.