Bình Thuận: Kỷ luật khiển trách nguyên chủ tịch UBND H.Tuy Phong Huỳnh Văn Điển

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, một số cá nhân của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã làm trái quy định về đấu thầu, làm lợi cho doanh nghiệp nhưng gây thiệt hại cho người bệnh nhiều tỉ đồng.

Sau nhiều giờ điều tra truy xét, Công an TP.Tân An (Long An) đã bắt được kẻ cướp xe của tài xế Grab tại một nhà trọ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).