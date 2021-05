Lý Sơn thu hồi hàng trăm trường hợp thuê đất trái quy định

Phần đất công ích cho thuê sai quy định nói trên là do 3 xã An Hải, An Vĩnh và An Bình cho dân thuê trước đây. Khi H. Lý Sơn bỏ đơn vị hành chính cấp xã (từ 1.4.2020, H.Lý Sơn giải thể chính quyền cấp xã, chỉ còn chính quyền một cấp huyện), Phòng TN-MT H.Lý Sơn đã rà soát toàn bộ diện tích đất cho thuê nói trên, phát hiện nhiều gia đình thuê đất nhưng không sử dụng đúng mục đích sản xuất nông nghiệp mà sử dụng đất công ích 5% làm quán buôn bán, tổ chức điểm tham quan, du lịch có thu phí...