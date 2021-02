Về Lý Sơn ăn tết, sinh viên đột nhập nhà hàng xóm trộm hơn nửa tỉ đồng

Chiều 19.2, Công an H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa khám phá nhanh vụ án sinh viên về đảo Lý Sơn ăn tết, đột nhập vào nhà hàng xóm trộm hơn nửa tỉ đồng và 20 chỉ vàng.

Sáng ngày 17.2, khi nhận tin báo nhà bà P.T.L (42 tuổi) trú thôn Tây An Vĩnh, H.Lý Sơn, bị trộm đột nhập nhà lấy đi 510 triệu đồng và 20 chỉ vàng, Công an H.Lý Sơn đã vào cuộc điều tra.

Số vàng bị trộm Ảnh: Văn Mịnh

Khám nghiệm hiện trường, Công an H.Lý Sơn phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà bà L., dùng vật dụng đập và bấm phá két sắt, lấy đi có 510 triệu đồng và 20 chỉ vàng. Ngoài ra, cửa phía sau nhà của bà L. cũng bị đập vỡ.

Theo một điều tra viên Công an H.Lý Sơn, cùng với khám nghiệm hiện trường, trong ngày 18.2, Công an H.Lý Sơn mời Phan Thanh Hải (19 tuổi), trú cùng thôn Tây An Vĩnh với bà L. về trụ sở để phụ vụ công tác điều tra.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 19.2, Hải được người nhà đưa đến Công an H.Lý Sơn đầu thú về vụ việc đột nhập nhà hàng xóm trộm 510 triệu đồng và 20 chỉ vàng. Hải mang đủ tang vật đến giao nộp.

Sinh viên trộm tiền khi ra đầu thú Ảnh: V.Mịnh

Hải khai nhận là sinh viên đang học tại một trường đại học ở TP.Đà Nẵng. Khi về Lý Sơn ăn tết, Hải thiếu nợ bạn bè 10 triệu đồng. Khi biết nhà bà L. có tiền và vàng nên đêm 16.2, Hải trộm chìa khóa bà L. gửi tại nhà bà D. (chị ruột của bà L.) để mở cửa, đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy 510 triệu đồng, 20 chỉ vàng nói trên.

Việc khai nhận của Hải, Công an H.Lý Sơn nhận thấy đều trùng hợp với vân tay và các dấu vết tại hiện trường.

Chiều 19.2, Công an H.Lý Sơn bàn giao tang vật và nghi phạm là sinh viên về Lý Sơn ăn tết đột nhập nhà hàng xóm trộm tiền nói trên cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra theo thẩm quyền.