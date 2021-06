Bình Thuận: Phát hiện ô tô chở 6 người Trung Quốc không giấy tờ

Theo Phòng PC08 Công an Bình Thuận, lúc 15 giờ chiều nay 4.6, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT Tuy Phong (Phòng PC08 - Công an Bình Thuận) do thiếu tá Võ Ngọc Thuận làm Tổ trưởng, khi tuần tra trên QL1, tại khu vực Km 1646, thuộc xã Hồng Thái, H.Bắc Bình phát hiện chiếc xe ô tô BS 51G - 005.97, chạy hướng từ Bình Thuận đi Ninh Thuận có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu dừng để kiểm tra.