Bình Thuận: Sở Y tế thông báo khẩn địa điểm liên quan ca nghi nhiễm Covid-19

Theo xác minh của Đội phản ứng nhanh thuộc CDC Bình Thuận , hai ca nghi nhiễm là 2 cán bộ công an thuộc Công an TP.Phan Thiết.

Ngày 29.7, sau khi có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau họng, cả 2 người này đi test nhanh cho kết quả dương tính; đến tối 29.7, CDC kiểm tra lại bằng PCR 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Theo thông tin dịch tễ, từ ngày 14.7 đến 29.7, cả hai cán bộ này vẫn hoạt động nghiệp vụ bình thường tại cơ quan ( Công an TP.Phan Thiết số 18 đường Nguyễn Hội) và có đến công tác tại công an các phường, xã : Tiến Lợi, Thiện Nghiệp, Phú Tài, Mũi Né, Đức Long, Hàm Tiến và công an P.Thanh Hải. Trong quá trình đến Công an các xã, phường trên.