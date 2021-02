Nhân sự Công an Bình Thuận: Thượng tá - tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm làm trưởng phòng tham mưu

Theo đó, liên quan đến nhân sự, công tác cán bộ, Bộ Công an có Quyết định điều động thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm , Trưởng Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận), đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu (PV01- Chánh Văn phòng) của Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20.1.2021. Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm (45 tuổi, quê ở H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) có trình độ chuyên môn là tiến sĩ (TS) ngành Khoa học An ninh, lý luận chính trị Cao cấp. TS Huỳnh Ngọc Liêm tốt nghiệp Trường Đại học An ninh (làm nghiên cứu sinh tại trường này); từng giữ chức vụ Phó trưởng PA88 - Công an Bình Thuận. Hiện, ông Huỳnh Ngọc Liêm là một trong hai cán bộ của Công an Bình Thuận có học vị TS. Trước đó, tại huyện đảo Phú Quý , Công an Bình Thuận đã công bố Quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Trương Văn Đo, Phó trưởng Công an huyện đảo Phú Quý; Quyền thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quý, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an H.Bắc Bình thay thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm.

Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó giám đốc Công an Bình Thuận thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại Công an huyện đảo Phú Quý ảnh: Công an Bình Thuận

Chiều cùng ngày, Công an Bình Thuận cũng công bố Quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Phan Hồ Bắc, Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện đảo Phú Quý.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Công an Bình Thuận đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó trưởng Công an TX.La Gi, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận.