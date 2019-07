Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức vụ ở Công an Bình Thuận

Theo đó, Bộ Công an điều động và luân chuyển đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam, làm Trưởng Công an TP.Phan Thiết , thay cho đại tá Nguyễn Văn Ly sang làm Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06).

Thượng tá Trần Văn Tươi, Phó trưởng Phòng Tham mưu (PV01) làm trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam; Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó trưởng Phòng An ninh đối nội (PA02) làm Trưởng Công an H.Bắc Bình, thay đại tá Lê Trung Thu chuyển sang làm trưởng Phòng Ngoại tuyến (PA07).

Đại tá Tạ Văn Tuấn, Trưởng Phòng PC06 được điều chuyển làm Trưởng phòng Phòng chống tội phạm về môi trường (PC05); Đại tá Trần Bá Sơn, Trưởng Phòng PA07 làm Trưởng phòng An ninh đối ngoại (PA01).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông làm Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08).

Thượng tá Lê Thanh Thy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Trưởng phòng này (PC04).

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Phó trưởng Phòng PC07 làm trưởng Phòng Hậu cần (PH10). Thượng tá Tô Văn Thuận, Phó phòng Tổ chức cán bộ (PX01) làm Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06).

Trước đó, ngày 17.9.2018, Bộ Công an luân chuyển và bổ nhiệm đại tá Trần Văn Toản , nguyên Phó cục trưởng Cục C45 (nay là C02) làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay thiếu tướng Nguyễn Văn Thân nghỉ hưu.