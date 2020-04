Bình Thuận: Xác định được nhóm côn đồ hành hung nhân viên Khu du lịch Thác Bà

Chiều 20.4, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Loan cho biết chiều tối 18.4, một nhóm thanh niên người địa phương vào Khu du lịch Thác Bà (xã Đức Thuận, H.Tánh Linh) chơi nhưng đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 nên nhân viên thông báo khu du lịch đóng cửa và từ chối phục vụ.

Sẵn có những bất đồng từ trước, các thanh niên này lao vào dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh đấm túi bụi khiến nhân viên Nguyễn Xuân Phát bị thương nhẹ.

Khi nạn nhân bị ngã xuống đất thì những người này vẫn lao vào giẫm đạp lên người. Sau khi hành hung nạn nhân, cả nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Vết thương trên người nhân viên khu du lịch Nguyễn Xuân Phát Ảnh: CTV

Đại tá Loan còn cho biết sáng 20.4, Công an xã Đức Thuận đã mời được 2 trong số các thanh niên hành hung anh Phát lên công an xã lấy lời khai và đang truy lùng những người còn lại trong nhóm.

“Hiện vụ việc đã được Công an H.Tánh Linh chỉ đạo Công an xã Đức Thuận thụ lý và vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh”, đại tá Loan nói.

Hành hung nhân viên khu du lịch xong cả nhóm lên xe máy rời khỏi hiện trường Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một video clip phản ánh một nhóm thanh niên lao vào đánh một người ở ngoài cổng một khu du lịch. Khu du lịch xảy ra vụ việc được xác định là Khu du lịch Thác Bà (H.Tánh Linh).

Công an xác định nhóm 'phượt' đánh đập nhân viên khu du lịch Thác Bà (Bình Thuận)