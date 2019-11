Camera an ninh giúp Công an TP.Pleiku triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Ngày 1.11, Trưởng công an TP.Pleiku, thượng tá Phan Nhật Toàn, cho biết với 156 camera an ninh lắp đặt tại trung tâm thành phố, đã giúp lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án.

Hệ thống camera an ninh đã ghi lại 21 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (giết người 1 vụ, trộm cắp tài sản 7 vụ, cố ý gây thương tích 4 vụ, hủy hoại tài sản 2 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 1 vụ, gây rối trật tự công cộng 2 vụ…). 20 trong tổng số 21 vụ việc được điều tra , làm sáng tỏ.

Nhờ camera an ninh , Công an TP.Pleiku đã bắt được đối tượng giang hồ có "số má" là Tiêu Duy Dũng (biệt danh Tý Cưng, 36 tuổi, trú P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) khi nổ súng, bắn 1 người tử vong.

Khoảng 1 giờ ngày 2.7, tại khu vực chợ đêm (P.Tây Sơn, TP.Pleiku, xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Tiêu Duy Dũng dùng súng bắn nhiều phát về đối phương. Hậu quả làm anh Trần Minh Tấn (22 tuổi, P.Yên Đỗ) trúng 2 viên đạn tử vong, anh Nguyễn Thành Vũ (24 tuổi, P.Yên Đỗ) trúng 1 viên đạn và anh Trần Trung Thành (37 tuổi, P.Ia Kring, cùng TP. Pleiku) bị thương ở vùng đầu và phần mềm. Sau khi gây án, Dũng trốn chạy và bị bắt tại Đắk Lắk.

Camera an ninh cũng giúp Công an TP.Pleiku xử lý 51 vụ tai nạn giao thông đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Theo thượng tá Phan Nhật Toàn, camera còn giúp phát hiện và giải tán 21 nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập gây rối.

Bắt đầu từ năm 2017, Công an TP.Pleiku đã triển khai lắp đặt được 156 camera an ninh, trong đó 27 camera và máy chủ đặt tại Công an TP.Pleiku, 129 camera do 8 phường sử dụng kinh phí xã hội hóa để lắp đặt. Với mục tiêu góp phần đảm bảo sự bình yên địa bàn, nhiều phường khác tại TP.Pleiku cũng đang huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt camera an ninh nhằm phòng chống tội phạm.