Bắt giam nhóm nghi can dùng ô tô bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 19.8, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng với 4 nghi can có hành vi dùng dao rựa khống chế, bắt giữ người trái pháp luật gồm: Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi), ngụ đường Lý Tự Trọng, P.2, TP.Bảo Lộc), cùng 3 đồng phạm Lê Hữu Thông (55 tuổi, ngụ xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc), Nguyễn Việt Hoàng (23 tuổi, ngụ P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) và Nguyễn Thành Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Liêng Srôn, H.Đam Rông, Lâm Đồng)

Nghi can Hiếu tại căn chòi của ông Tiến Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, qua tin tố giác tội phạm của ông Nguyễn Xuân Tiến (51 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, Bảo Lộc) về việc bị một nhóm người lạ mặt bịt mắt trói tay, đưa lên ô tô chở lên TP.Bảo Lộc buộc ghi nhận nợ, Công an TP.Bảo Lộc vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời truy xét nhóm nghi can.

Theo đó chiều 11.8, Mạnh điều khiển ô tô chở theo Thông, Hiếu, Hoàng và 2 người khác tên Đông và Tèo (chưa xác định được nhân thân) mang theo 2 mã tấu, 2 tuýp sắt, băng keo xông vào chòi cà phê của ông Tiến tại thôn Tân An, xã Lộc Châu. Nhóm của Mạnh dùng dao khống chế ông Tiến rồi dùng băng keo bịt mắt, trói tay và đưa ông Tiến lên ô tô chở đến nhà 68 Lý Tự Trọng (TP.Bảo Lộc), nơi Mạnh đang thuê trọ.

Tại đây, nhóm này đấm đá ông Tiến, buộc ông ghi nhận số tiền nợ 817 triệu đồng mà vợ ông Tiến vay của bà V.K (ngụ xã Lộc Châu, bà con với Mạnh). Đến 22 giờ cùng ngày khi đạt được mục đích, nhóm của Mạnh chở ông Tiến về lại chòi cà phê.

Nghi can Hoàng thực nghiệm hiện trường vụ bắt người Ảnh: Lâm Viên

Theo lời khai của Mạnh, trước đây vợ ông Tiến vay tiền của bà V.K đến nay chưa trả, nhưng không có chứng từ. Do đó, Mạnh tự nguyện đi đòi nợ giúp

Từ lời khai của Mạnh, Công an TP.Bảo Lộc lần lượt triệu tập các nghi can để làm rõ. Đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam Mạnh cùng 3 đồng phạm. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nghi can tham gia vụ bắt người trái pháp luật là Đông (ngụ H.Đam Rông) và Tèo (sống lang thang) nên chưa xác định được nhân thân.

Công an TP.Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ bắt giữ người trái pháp luật này