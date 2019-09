Mở rộng điều tra vụ 'truy sát kinh hoàng', phát hiện ma túy, mã tấu dính máu

Trước đó, khoảng hơn 2 giờ ngày 22.8, anh Bùi Duy Long (20 tuổi, quê An Giang) đang làm việc tại một quán nhậu trên đường Bàu Cát 1 (P.14, Q.Tân Bình) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 3 người tay cầm hung khí xông vào truy sát. Anh Long bị chém nhiều nhát chí mạng, được người đầu bếp trong quán đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4.9, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã khởi tố nhóm nghi can gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại quán nhậu trên đường Bàu Cát 1 (Q.Tân Bình, TP.HCM) hôm 22.8.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lấy lời khai, truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ truy sát. Từ xác nhận của bệnh viện, anh Long bị đa chấn thương ở vùng đầu, lưng, hai bàn chân… giám định thương tích 52%.

Qua trích xuất camera, công an xác định đi cùng nhóm gây án có một người phụ nữ và 2 thanh niên khác đứng chờ phía ngoài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, 0 giờ 40 ngày 25.8, Công an Q.Tân Bình đưa Phan Minh Toàn (25 tuổi, quê Đồng Nai) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận một người bạn tên Trinh (là nhân viên phòng trà trên đường Bàu Cát 1, Q.Tân Bình) kể có mâu thuẫn với Hồ Trường Vũ (nhân viên phục vụ phòng trà này).