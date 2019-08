Đề án 'thế trận camera' của TP.HCM: 1.600 tỉ đồng chỉ là con số khái toán

Mạng lưới sẵn có của TP.HCM



Đáng kể nhất là hệ thống 37.000 camera của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc sự quản lý của UBND và công an quận, phường với mục đích giám sát địa bàn, quản lý trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội, trộm cắp... Các quận, huyện triển khai nhiều dự án , hạng mục nhằm kết nối, quản lý tập trung các hệ thống camera tại trụ sở công an hoặc UBND quận: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức. TP.HCM đang có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự của Công an TP.HCM lắp ở vị trí trọng điểm nội thành và sử dụng hạ tầng cáp quang riêng. Ngoài ra còn có hệ thống 713 camera giám sát, quản lý giao thông được kết nối tại Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn.