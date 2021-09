Bình Thuận: Xem xét cho tàu cá của ngư dân vùng đỏ ra khơi

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Bình Thuận, tỉnh hiện có 11.237 tàu cá, trong đó có khoảng 4.000 tàu nhỏ là phương tiện kiếm sống của ngư dân, nhất là các xã bãi ngang, đảo nhỏ. Mùa cá nam năm nay thời tiết thuận lợi, nhưng lại là cao điểm của mùa dịch Covid-19. Hai địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất của tỉnh là TX.La Gi và TP.Phan Thiết lại áp dụng Chỉ thị 16. Do vậy, có khoảng 3.200 tàu cá/12.600 lao động biển ngừng hoạt động. Ngoài ra, khoảng 85% tàu hậu cần của đảo Phú Quý không vào được cảng cá Phan Thiết để bốc dỡ sản phẩm. Lượng hải sản khai thác trong tháng 8 chỉ đạt khoảng 14.500 tấn, giảm khoảng 40% so cùng kỳ năm trước. Về tiêu thụ sản phẩm, cảng Phú Hài và cảng Phan Thiết thời gian áp dụng Chỉ thị 16 cấm tàu cá nơi khác cập cảng bán hàng. Riêng cảng cá TX.La Gi ngừng hoạt động hẳn. Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc tiêu thụ hải sản của bà con ngư dân. Trong khi đó, giá thu mua hải sản giảm sâu do việc vận chuyển gặp khó khăn và thiếu kho lạnh. Tại cảng cá Phan Thiết, giá mực trứng tươi (đầu tháng 9) từ 150.000 xuống còn 90.000, mực nang từ 100.000 xuống còn 80.000; cá mú từ 140.000 xuống còn 80.000; cá ngừ từ 80.000 xuống còn 40.000; cá mó 40.000 xuống 20.000, cá nục còn 30.000 đồng.