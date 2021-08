Bình Thuận: Xử lý người nghiện gây rối, phá cổng trốn khỏi nơi cách ly tập trung

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27.8, tại khu cách ly số 2 (P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận ), một số người diện F1 đang cách ly tập trung tại đây tụ tập la hét, cho rằng bên trong đang có F0, cách ly chung họ như vậy có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhóm người này đã kích động, phá cổng sắt, trốn khỏi nơi cách ly tập trung.

Lực lượng công an, quân sự và dân phòng đã có mặt kịp thời khống chế, vãn hồi trật tự, đưa những người bỏ trốn quay trở lại khu cách ly.

Theo một lãnh đạo Công an TX.La Gi, nguyên nhân của vụ việc trên là do nhóm người trong khu cách ly vốn đang cai nghiện ma túy bằng Methadone, liên tục đòi về nhà, không chịu cách ly tập trung. Sau đó, lấy lý do phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 trong khu cách ly trước đó (đã được bóc tách đưa đi điều trị), những người này liên tục gây mất trật tự.

Các lực lượng của TX.La Gi đã can thiệp và đưa những người bỏ trốn quay trở lại khu cách ly tập trung ẢNH CẮT TỪ CLIP

Công an TX.La Gi đã sàng lọc, đưa 5 người có hành vi kích động, livestream hình ảnh đưa lên mạng xã hội về trụ sở để lập biên bản. Cả 5 người này thừa nhận hành vi sai trái, gây mất trật tự khu cách ly, đồng thời cam kết không tái phạm. Sự việc trên cũng chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nên Công an TX.La Gi đã đưa những người này quay trở lại nơi cách ly tập trung, chờ hết thời gian cách ly sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo một lãnh đạo Công an TX.La Gi, những người có biểu hiện nghiện ma túy không thể cách ly tập trung với người bình thường vì dễ gây lây lan dịch bệnh, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Do vậy, cơ quan chức năng đã đưa 43 người nghiện ma túy cách ly tập trung cùng nhau (do được xác định là F1).

Liên quan đến vụ việc một số người đạp cửa, trốn khỏi nơi cách ly tập trung, lãnh đạo Công an TX.La Gi cũng cho biết: "Việc cách ly tập trung người nghiện đang là vấn đề khó khăn của TX.La Gi, gây áp lực cho các lực lượng bảo vệ và có nguy cơ lây nhiễm rất cao do ý thức của những người này rất kém".