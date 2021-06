BN Covid-19 số 2983 ở An Giang hồi phục ngoạn mục sau khi điều trị tại TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện TP. đang điều trị 557 trường hợp nhiễm Covid-19. Các phòng khám đa khoa (PKĐK) đang tạm ngưng hoạt động tiếp nhận bệnh do có ca bệnh từng đến khám: PKĐK Trần Diệp Khanh (Q.Gò Vấp), PKĐK Xóm Mới (Q.Gò Vấp), PKĐK Quốc tế Nhân Hậu (Q.10), PKĐK Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn (Q.Gò Vấp), PKĐK Đại học Y dược 1 (Q.10), PKĐK Việt Phước (Q.Bình Tân), PK Nội tổng hợp (447/2 Phạm Văn Chiêu, P.14 Q.Gò Vấp), PKĐK Hoàng Anh Dũng (H.Hóc Môn) Bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh do phát hiện ca mắc đã từng đến khám bệnh: Bệnh viện Q.12. Bệnh viện tạm ngưng hoạt động do phong tỏa toàn bộ khi phát hiện nhân viên nhiễm Covid-19: Bệnh viện Q.Tân Phú (4 ca), Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1 ca).