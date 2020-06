Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt giữ 4 người liên quan vụ băng nhóm 'áo cam' cả trăm người xông vào quán ốc đánh, chém loạn xạ.

Theo HCDC, bệnh nhân 329 cũng như các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Do đó khả năng lây truyền Covid-19 ra cộng đồng từ bệnh nhân 329 gần như là không có.

Nhiều bạn đọc cho rằng việc để sim rác tràn lan là do lỗi của cơ quan quản lý và nhà mạng. Vì vậy, cứ phạt thật nặng, thậm chí rút giấy phép nhà mạng vi phạm là sim rác sẽ không còn!

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.6.2020, gồm: Bị hại có đơn xin miễn truy cứu, vì sao công an vẫn khởi tố?; Dùng flycam truy tìm phạm nhân trốn trại trên đèo Hải Vân...

Hai học sinh đang học lớp 2, ra sông Lam (Nghệ An) để câu cá thì bị rơi xuống sông, tử vong vì đuối nước.

Công an H.Tri Tôn (An Giang) xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn xã Vĩnh Gia khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng là do tuột vòi bơm xăng.