Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ 12 tỉnh

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, từ ngày 24 - 29.8, Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 12 Đảng bộ trực thuộc T.Ư để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Nam. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Ninh và Lai Châu. Nhóm 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Ninh Bình, Long An, Bến Tre, Trà Vinh và An Giang.