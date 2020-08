Bộ Công an bắt 20 nghi can làm giả giấy tờ, con dấu

C02 cho biết sau hơn 5 tháng theo dõi, chiều tối 25.8, hàng trăm chiến sĩ của Bộ Công an đồng loạt ập vào 7 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai bắt quả tang các nghi can trong đường dây chuyên làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, biển số xe các loại.

Cận cảnh lượng lớn bằng cấp, sổ hồng, biển số xe... giả vừa bị công an thu giữ

Tại căn nhà nằm sâu trong hẻm gần sân golf Long Thành (Đồng Nai), lực lượng công an bắt quả tang 2 nghi can: Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi) đang sản xuất nhiều loại giấy tờ giả, thu giữ tại chỗ hàng ngàn tang vật là bằng lái xe, biển số xe các loại, CMND, thẻ căn cước, bằng đại học, bằng ngoại ngữ, giấy đăng kiểm, quốc huy VN, thẻ nhà báo... Ngoài ra, còn có hàng chục sổ đỏ được làm giả một cách vô cùng tinh vi . Nhiều dụng cụ máy móc dùng để in ấn, sản xuất, con dấu các loại và hàng ngàn phôi các giấy tờ giả đã bị niêm phong. Tại nhà riêng của các nghi can, lực lượng công an thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan đến đường dây này.

Cùng thời điểm trên, tại một căn hộ giáp ranh H.Bình Chánh và Q.Bình Tân (TP.HCM), lực lượng công an bắt giữ 18 nghi can khác trong đường dây, thu giữ hàng trăm các loại giấy tờ, biển số xe giả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Lãnh đạo C02 cho biết đường dây này đã hoạt động với thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm, sử dụng máy móc hiện đại để làm giả tất cả các loại giấy tờ do các cơ quan nhà nước, trường học ban hành...

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã làm giả và bán nhiều bằng cấp, giấy tờ, biển số xe cho nhiều "khách hàng" tại nhiều tỉnh, thành khác nhau. Hiện C02 đang chủ trì phối hợp điều tra mở rộng đường dây này.