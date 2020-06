Bộ Công an bắt thêm cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu

Sáng 5.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Chí Kiên (36 tuổi, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ , quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vụ án này đã được Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án tháng 8.2019 và chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can về tội buôn lậu là Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty CP Diệp Bảo Anh, có trụ sở ở tỉnh Lào Cai và Vũ Quốc Tuấn, lao động tự do.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, Công ty CP Diệp Bảo Anh mở hàng chục tờ khai để xuất khẩu nhiều lô hàng với tên khai báo "xỉ có thành phần chính là Fe, SiO… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột", với tổng khối lượng hơn 56.000 tấn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa nêu trên là "tinh quặng sắt" không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.