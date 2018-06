Bộ Công an chỉ đạo chống cá độ mùa World Cup

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ban hành Điện chỉ đạo số 218 gửi các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá mùa World Cup gây mất an toàn, an ninh trật tự.



Theo đó, lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt các hành vi lợi dụng giải bóng đá để tiến hành các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, "tín dụng đen"; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm giết người , cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, hoạt động của các băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán, trả thù lẫn nhau.

Ngoài ra, các đơn vị trên phải xây dựng và triển khai ngay các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện chủ động phòng, chống hoạt động đua xe trái phép; phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chia cắt, ngăn chặn không để lượng người và phương tiện tập trung quá lớn vào khu vực trung tâm vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức trực, ứng trực nghiêm túc; chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, mới phát sinh; đồng thời, tăng cường, hỗ trợ công an các địa phương khi có chỉ đạo của Bộ.