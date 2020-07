Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ nổ súng bắn ‘đại ca’ đất cảng

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen biểu dương Cục Cảnh điều tra tội phạm tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, và Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Trong thư, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đánh giá việc Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của hai đơn vị này trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về tập trung điều tra, làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an TP.Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, khoảng 8 giờ ngày 14.6, ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, ngụ P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, còn được gọi là Lợi “nam”) đang ngồi uống nước trong quán trà hoa cúc số 17 Phan Bội Châu thì bị một đối tượng nam ngồi trong xe ô tô kê súng bắn vào mặt. Nạn nhân bị vỡ hàm và được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện 108 (TP.Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Tại Hải Phòng, ông Tô Thắng Lợi là một người có “số má” ở Hải Phòng và từng một số lần bị bắn . Năm 2008, ông Lợi còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, xác định kẻ nổ súng là Vũ Quốc Long (51 tuổi, ngụ P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng).

Đến ngày 21.6, Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ Long, thu giữ 1 khẩu súng và 215 viên đạn súng săn, cùng nhiều vật chứng khác.