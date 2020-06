Đã bắt được hung thủ bắn 'đại ca' đất cảng Hải Phòng trọng thương giữa ban ngày

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, sáng 21.6, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Vũ Quốc Long (49 tuổi, ngụ P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng), nghi phạm bắn trọng thương ông Tô Thắng Lợi ở quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu (P.Quang Trung, TP.Hải Phòng) hôm 14.6.

Nghi phạm Vũ Quốc Long bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Sáng nay, 22.6, Công an TP.Hải Phòng đã dẫn giải Long ra dựng lại hiện trường. Theo đó, Long đã điều khiển xe ô tô hyundai i10 lắp biển số giả đến quán trà cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu. Khi thấy ông Lợi ngồi uống nước trong quán, Long ngồi trong xe, dùng súng có ống ngắm bắn trúng má ông Lợi , rồi bỏ đi. Thời điểm đó, trong quán có nhiều người đang ngồi uống nước.

Ông Lợi sau đó được đưa đến Bệnh viện 108 (TP.Hà Nội) cấp cứu. Rất may, viên đạn Long bắn ông Lợi không trúng chỗ hiểm. Hiện sức khỏe ông Lợi đã ổn định.

Long lắp biển số giả để đi bắn ông Lợi Ảnh H.H

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an TP.Hải Phòng đã điều tra và xác định Long là nghi can chính. Sau nhiều ngày truy bắt, lực lượng thuộc Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Long.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Tô Thắng Lợi là một nhân vật có số má trong giới “giang hồ đất cảng”. Ông Lợi đã nhiều lần bị bắn. Năm 2008, ông Lợi còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật.