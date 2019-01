Bộ Công an đã giảm 377 lãnh đạo sau sắp xếp bộ máy

Báo cáo tại hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 1.2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6 , ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức T.Ư, cho hay để thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (với 4 đầu mối cấp vụ) về Ban Nội chính T.Ư và tổ chức lại thành 1 đầu mối cấp vụ.

Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng sáp nhập thành một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng một số đặc thù riêng đối với công tác Đảng ngoài nước và công tác Đảng trong ngành ngoại giao.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an; Quốc hội đã sửa luật Công an nhân dân; Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy Bộ Công an. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy từ T.Ư đến cơ sở; đồng thời, thực hiện bố trí công an chính quy về một số xã trọng điểm.

Ban Tổ chức T.Ư đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm. Hoàn thành xây dựng đề án để tham mưu Ban Bí thư sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ T.Ư.

Cả nước giảm gần 10.000 lãnh đạo

Về kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện nghị quyết, ông Tùng cho hay, về tổ chức bộ máy, đã giảm 3 cơ quan T.Ư; đã bước đầu sắp xếp lại để giảm 9 tổng cục thuộc bộ (gồm 6 tổng cục của Bộ Công an, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình tổng cục và tổ chức lại 1 tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường).

Ngoài ra, cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan T.Ư; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.

Về số lượng lãnh đạo quản lý, ông Tùng cho biết, trong 1 năm qua, đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.

Về biên chế, do sắp xếp lại tổ chức, đã giảm 60.656 biên chế. Trong đó bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Bộ Công an được ông Tùng dẫn ví dụ như cơ quan đi đầu và rất quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 6. Theo đó, riêng Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân).

Về nhân sự, các cơ quan thuộc Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương, tổng cộng là 377 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.

Tại các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương, tổng cộng là hơn 700 lãnh đạo.