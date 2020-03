Bộ Công an giám định hơn 3 tấn chất thải đổ trộm xuống sông Hồng

Chiều 20.3, thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), cho biết đơn vị này đang tạm giữ Phạm Văn Hùng (48 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường

Bên cạnh đó, Công an huyện Thanh Trì cũng đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định hơn 3 tấn chất lỏng, nghi là chất thải nguy hại nghi phạm Hùng đã xả xuống sông Hồng ngày 13.3 vừa qua.Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.3, Công an huyện Thanh Trì nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ở khu vực bờ sông Hồng thuộc xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) có 12 thùng phuy loại 200 lít, bên trong chứa dung dịch dạng lỏng, màu xám, có mùi hắc, nghi là chất thải nguy hại. Đơn vị này đã cử cán bộ xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, rà soát nhân chứng để làm rõ sự việc.