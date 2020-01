Hàng trăm điểm xả thải ô nhiễm 'tấn công' nguồn nước sạch Hải Phòng

Từ đầu tháng 11.2019, người dân tại các quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã của của các huyện An Dương, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phản ánh nước sinh hoạt có vị lợ bất thường. Đơn vị cung cấp nước sạch là Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã vào cuộc xác minh. Theo ông Cao Văn Quý, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, nước sinh hoạt có vị lợ là do chất lượng nguồn nước thô sông Đa Độ (một trong 4 con sông cấp nước thô cho thành phố Hải Phòng) đang bị nhiễm mặn , có thời điểm lên hơn 300 mg, vượt ngưỡng cho phép (250 mg/l).