Bộ Công an kêu gọi ông chủ Nhật Cường ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Công an Hà Nội hứa sớm kết thúc điều tra đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản

Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết vụ án được khởi tố từ tháng 7.2019. Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 6 bị can tội thiếu trách nhiệm; ông Thản bị khởi tố tội lừa dối khách hàng. "Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra và sớm kết luận, đề nghị truy tố’, ông Tùng nói.