Bộ Công an khám xét khẩn cấp triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ Kxxx.com

Sáng 14.1, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao đổi với báo chí về tình huống 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm rạng sáng 9.1; lý do công an triển khai lực lượng trong đêm.