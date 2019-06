Bộ Công an khám xét kho xăng dầu của 'đại gia miền Tây'

Ngày 1.6, trả lời báo chí thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết lực lượng Bộ Công an vừa tiến hành khám xét kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng, ở ấp Thạnh Lợi, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên. Lực lượng công an địa phương chỉ tham gia bảo vệ vòng ngoài.