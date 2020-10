Bộ Công an lấy ý kiến người dân về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian 2 tháng.

Theo đó, thẻ căn cước công dân hình chữ nhật, 4 góc được cắt tròn, chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm. Thẻ được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của 2 mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt...

Mặt trước thẻ căn cước công dân gồm: hình Quốc huy đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ cỡ 20 x 30 mm; có giá trị đến...

Bên phải, từ trên xuống: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (in hoa); Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ "căn cước công dân" (in hoa); biểu tượng của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú.

Một điểm mới là các thông tin mặt trước như tên, tuổi, quê quán, ngày sinh, giới tính, quốc tịch... đều có thêm tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt. Mặt trước thẻ còn có phôi bảo an để chống làm giả.

Mặt sau thẻ căn cước công dân gồm các thông tin: đặc điểm nhận dạng; ngày, tháng, năm cấp thẻ; chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

Đáng chú ý, mẫu thẻ mới được gắn thêm con chíp điện tử thay cho mã vạch điện tử màu đen; thêm dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế); mã QR code (mã phản hồi nhanh hay mã vạch 2 chiều).

Thời hạn sử dụng của thẻ căn cước được tính theo độ tuổi đổi thẻ quy định tại điều 21 luật Căn cước công dân (thẻ căn cước phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi).

Thẻ căn cước công dân mẫu mới này dự kiến sẽ được thay thế cho thẻ căn cước công dân hiện hành và sẽ thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 3.9, Thủ tướng phê duyệt Quyết định 1368 về chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỉ đồng, trong đó, việc gắn chip điện tử là phần nhỏ trong tổng thể dự án.