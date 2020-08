Không nhất thiết phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp

Bộ Công an vừa chỉ đạo công an các địa phương tạm dừng tuyên truyền việc cấp đổi CMND và CCCD. Đối với trường hợp cần thiết phải cấp đổi (do hết hạn, mất, hư hỏng) thì vẫn được cấp, đổi như bình thường.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (C06) - Bộ Công an, cho biết chỉ đạo nêu trên xuất phát từ việc Bộ Công an sẽ triển khai dự án CCCD mẫu mới với loại thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, khác với loại thẻ CCCD có 12 số hiện hành. “Dự án này hiện đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, theo dự kiến nếu được Thủ tướng thông qua thì sẽ triển khai từ ngày 1.11.2020. Do đó, Bộ Công an đưa ra những chỉ đạo quán triệt tới công an các địa phương nhằm tránh việc gây lãng phí và phiền hà cho người dân”, thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết.

Theo luật CCCD 2014, có hiệu lực từ năm 2016, đã quy định hình thức, nội dung của mẫu thẻ CCCD. Theo đó, mặt sau của CCCD có thiết bị để lưu thông tin. Thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai thẻ CCCD 12 số có mã vạch 2 chiều, cũng có chức năng lưu trữ thông tin, nhưng hạn chế và chỉ đảm bảo được phục vụ cho quản lý nghiệp vụ của Bộ Công an.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, theo quy định chuyển tiếp của luật CCCD, nhiều địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu CCCD nên vẫn thực hiện các quy định về cấp đổi CMND loại 9 số sang loại có 12 số.

Đối với loại CCCD có gắn chíp điện tử, thông tin lưu trữ được nhiều hơn và đảm bảo được cho việc quản lý xã hội. Trong đó có thể phục vụ các thông tin, dịch vụ về bảo hiểm xã hội, ngân hàng... Đại diện C06 cũng cho rằng việc thay đổi thẻ CCCD về bản chất chỉ là thay đổi về công nghệ và không vướng mắc về quy định của pháp luật mà còn thêm nhiều lợi ích đối với người dân cũng như công tác quản lý của nhà nước nên không vướng mắc gì trong việc triển khai.

Hiện thẻ CCCD theo mã vạch 2 chiều (loại có 12 số định danh cá nhân) đã được thực hiện tại 16 địa phương với ước lượng khoảng 16 triệu người dân được cấp. Ngoài ra, người dân cũng đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như CMND 12 số và CMND 9 số.

Theo thiếu tướng Tô Văn Huệ, tới tháng 11, trong trường hợp dự án CCCD mẫu mới được Thủ tướng thông qua, thì người dân đã được cấp thẻ CCCD dạng mã vạch vẫn sử dụng bình thường mà không cần thiết phải đổi lại, khi hết thời hạn sử dụng trong thẻ thì mới đổi lại. Tương tự, người dân đã được cấp thẻ CMND loại 12 số cũng không cần phải thay đổi lại.