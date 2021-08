Bộ Công an: Người dân khai báo bằng phần mềm của Bộ Y tế hay Công an đều được

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nắm tình hình tại các địa phương, trong đó có TP.HCM và đã chỉ đạo lực lượng công an tại các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai ngay các biện pháp giải quyết

‘’ Việc ùn tắc tại các chốt nội thành ở TP.HCM hiện nay là do mới đưa vào triển khai phần mềm quản lý nên nhiều người dân còn bỡ ngỡ khi sử dụng. Lẽ ra người dân khai báo ngay tại nhà rồi đến chốt kiểm soát đưa mã QR code thì việc kiểm soát diễn ra nhanh không đến nỗi ùn tắc’’, thượng tá Tấn nói và cho biết lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tuyên truyền về cách sử dụng điện thoại thông minh để khai báo và lấy mã QR code.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo tăng thêm lực lượng tại các chốt có đông người qua lại. Trong quá trình kiểm soát phải có sự linh hoạt, nếu có ùn tắc thì phải kịp thời giải tỏa ngay và phân bổ các chốt khác kiểm soát: ‘’Trong giai đoạn này, Bộ Công an xác định giãn cách phải là mục tiêu hàng đầu’’, thượng tá Vũ Văn Tấn khẳng định.

Cũng theo thượng tá Vũ Văn Tấn, trước khi triển khai phần mềm kiểm soát cư dân vùng dịch, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế , Bộ TT-TT đã có các cuộc họp thống nhất phần mềm kiếm soát vùng dịch do Bộ Công an xây dựng phát triển là giải pháp tốt nhất để truy vết F0, F1 và cũng như kiểm soát dân cư trong vùng có dịch bởi liên kết được các thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc.

Lãnh đạo các bộ nêu trên cũng đánh giá, hiện nay có nhiều phần mềm quản lý do các bộ, ngành, đơn vị thực hiện là lãng phí nguồn lực và gây nhiễu thông tin tới người dân. Do đó, cả 3 bộ đã thống nhất phát triển phần mềm thống nhất trên cơ sở các phần mềm đã có của Bộ Y tế, Bộ TT-TT và giao về một mối cho Bộ Công an quản lý.

"Về mặt kỹ thuật, người dân có thể khai báo theo phần mềm của Bộ Y tế hay Bộ Công an để lấy mã QR coder, các phần mềm này có sự liên thông với nhau để sử dụng chung. Bộ phận kỹ thuật của các bộ ngành đang làm suốt ngày đêm để việc liên thông này diễn ra sớm nhất’’, thượng tá Vũ Văn Tấn nói.