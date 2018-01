Phóng viên Báo Thanh Niên nêu câu hỏi: Vụ án Vũ "nhôm" vừa qua thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận nhưng thông tin công khai rất ít, dẫn đến những suy luận thiếu căn cứ. Đề nghị Bộ Công an cho biết, Vũ "nhôm" bị khởi tố về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, cụ thể là gì? Đề nghị cung cấp một số kết quả điều tra bước đầu?. Trả lời câu hỏi, trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an, cho biết: Dư luận nghĩ đơn giản doanh nghiệp không liên quan gì đến lộ bí mật quốc gia. Nhưng thực tế, có rất nhiều quá trình hoạt động của doanh nghiệp có liên quan. Với Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ "nhôm" - phóng viên), có rất nhiều hành vi liên quan đến kinh tế, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, đảm bảo nghiêm theo pháp luật.

Phóng viên Thanh Niên tiếp tục đặt câu hỏi: Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho biết Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ án đánh bạc qua mạng có quy mô rất lớn. Vụ việc này liên quan đến trách nhiệm một số cán bộ tại Bộ Công an, đề nghị cho biết cụ thể?. Về vụ việc này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đặt câu hỏi: Có thông tin trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, có liên quan đến vụ đánh bạc tại Phú Thọ, đề nghị cho biết cụ thể?.

Trả lời các phóng viên, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, hiện đã khởi tố vụ án, những vấn đề mà các bạn nghe thông tin trên mạng xã hội, trong quá trình điều tra có tiếp tục phát hiện thì đều xử lý nghiêm.

Phóng viên Vnexpress nêu câu hỏi: Bộ Quốc phòng thành lập đơn vị tác chiến điện tử. Vừa qua, phía Bộ Công an có một số thông tin không hay về Tổng cục Cảnh sát, Bộ có biện pháp gì và có xây dựng lực lượng tác chiến điện tử không?. Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết: Từ rất sớm, Bộ Công an thấy được tầm quan trọng của việc đấu tranh qua mạng. Bộ đã thành lập Cục An ninh mạng A68, chức năng đấu tranh an ninh mạng giao cho Cục này và Cục đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần chống lại các thế lực trên mạng chống lại Đảng và nhà nước.