Bộ Công an phát lệnh truy nã nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí , quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, bị can Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng như trong ảnh, có số chứng minh thư nhân dân: 020588970, được Công an TP.HCM cấp ngày 11.9.2016; và hộ chiếu: C3342887, đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát, hoặc UBND nơi gần nhất.

Cá nhân, tổ chức sau khi bắt, hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 15, Cục Cảnh sát Kinh tế) tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; điện thoại: 0692321345, hoặc 0913006632.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (59 tuổi, trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM), nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.