Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết tố giác tại 9 dự án 'đất vàng' ở Bình Thuận

Cụ thể, vào ngày 5.9, thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến 9 dự án "đất vàng" tại Bình Thuận

Quyết định nêu rõ, Bộ Công an đang tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt giá đất tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà thương mại, xảy ra tại UBND tỉnh Bình Thuận và các đơn vị có liên quan.

Dự án sân golf Phan Thiết nay trở thành khu đô thị H.LINH

Các dự án gồm: Dự án Khu du lịch Hòn Lan, Dự án sân golf Phan Thiết, Dự án lấn biển và sắp xếp lại dân cư P.Đức Long (Hamubay), Dự án Biển Quê Hương, Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (lô đất số 18, 19 và 20), Dự án rừng dầu Hồng Liêm, Dự án Bồng lai tiên cảnh và du lịch sinh thái Xuân Quỳnh và cuối cùng là Dự án Khu liên hợp Hồ điều hòa P.Hưng Long.

Ngày 3.5.2021, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có quyết định phân công điều tra.

Tạm đình chỉ do hết thời hạn, chưa có kết quả giám định

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy, do thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã hết, Cơ quan CSĐT đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận và các tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu. Nhưng đến nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp , cả TP.Hà Nội và Bình Thuận đều thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ , điều này ảnh hưởng đến thời hạn xác minh và các cơ quan tổ chức, cá nhân chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã trưng cầu giám định viên Bộ Xây dựng và và Bộ TN-MT giám định việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch và xây dựng của UBND tỉnh Bình Thuận, các sở ban ngành có liên quan và xác định hậu quả thiệt hại, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Dự án hồ điều hòa P.Hưng Long HOÀNG LINH

Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an căn cứ Điều 36 và Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quyết định phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 9 dự án nêu trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên và xem xét, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khi có kết luận giám định.

Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn - Phan Thiết HOÀNG LINH

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó Cơ quan CSĐT- Bộ Công an có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở ngành liên quan cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến 9 dự án nêu trên để phục vụ điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm. Cơ quan này cũng yêu cầu UBND TP.Phan Thiết cung cấp các hồ sơ liên quan 9 dự án trên, đồng thời cung cấp lý lịch, mối quan hệ của các cán bộ lãnh đạo UBND thành phố các thời kỳ nhằm phục vụ công tác điều tra tố giác tội phạm.