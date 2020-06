Bộ Công an trao các quyết định về công tác cán bộ tại Quảng Ninh

Chiều nay, 1.6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (47 tuổi, quê quán xã Hợp Thành, H. Yên Thành, Nghệ An), Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định chỉ định bổ sung đại tá Nguyễn Ngọc Lâm tham gia Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ Ảnh N.H

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đỗ Văn Lực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Vũ Minh Tuấn, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; đại tá Phạm Công Long, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, công tác mới, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.