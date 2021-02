Bộ Công an triệt phá đường dây làm bằng giả cực lớn, thu hàng ngàn bằng giả

Theo đó, trong 2 ngày 2 và 3.2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP.HCM tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 nghi phạm gồm: Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh và Vương Huỳnh Phát Đạt (cùng ngụ TP.HCM). Lực lượng chức năng thu giữ 4 bộ máy tính để bàn, 12 máy in, 1 ổ cứng di động chứa các file mẫu thiết kế phôi bằng, chứng chỉ giả ; 50 con dấu nhựa chưa hoàn thiện; 1 máy làm con dấu và 2 dụng cụ đóng tạo phôi dấu.

Ngoài ra, công an thu giữ tang vật làm giả gồm 3.600 phôi bằng các loại (Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông); 110 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 1.800 miếng dán phôi các loại; 2.505 tem chống giả, 340 bảng điểm; 200 bản sao tốt nghiệp các loại, 195 văn bằng các loại, 115 chứng chỉ các loại... và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi can.

Trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, phát hiện nhiều bằng bác sỹ y khoa, bằng đại học của ngành sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức , có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng nghi can. Cụ thể, nhóm nghi can nêu trên chia nhiệm vụ người in ấn, sản xuất; người lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả... Nhóm này liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội và chuyển hàng thông qua các bưu cục chuyển phát nhanh.

Các nghi can sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Đáng chú ý, trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, phát hiện nhiều bằng bác sĩ y khoa, bằng đại học của ngành sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua. Theo cơ quan điều tra, nếu số bằng này được đưa vào sử dụng sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm khôn lường cho xã hội.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án liên quan nhóm nghi phạm cung cấp bằng giả.