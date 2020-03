Bộ Công an trực tiếp thanh tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại Hà Nội

Theo Quyết định số 1232 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ này sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với UBND TP.Hà Nội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Xây dựng TP.Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội; UBND các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên và huyện Thanh Trì. Thời điểm thanh tra bắt đầu tính từ 1.1.2017 đến nay.

Đoàn thanh tra Bộ Công an gồm 6 thành viên, do thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó chánh Thanh tra Bộ Công an, làm trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết cuộc thanh tra này thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Công an, nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của UBND TP.Hà Nội và các đơn vị trực thuộc; qua đó khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra Bộ phải tuân thủ quy chế, quy định về pháp luật thanh tra; không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị được thanh tra và các cơ quan, đơn vị liên quan…

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội, yêu cầu các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.