Giật mình với bảo hiểm cháy nổ chung cư

Dân chung cư Hà Nội kêu về PCCC Những ngày qua, cư dân tại nhiều nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội đồng loạt lên tiếng yêu cầu các chủ đầu tư phải đảm bảo quyền lợi của người mua nhà, nhất là về phòng cháy chữa cháy. Theo phản ánh của nhiều cư dân tại tòa nhà Hei Tower ở số 1 Ngụy Như Kon Tum (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) có chủ đầu tư là liên doanh Tổng công ty điện lực Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư điện lực Hà Nội, họ từng nhiều lần kiến nghị về những bất cập trong công tác PCCC nhưng vẫn không được chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà giải quyết. Chiều 28.3, hàng trăm cư dân đã tập trung trước sảnh tòa nhà căng băng rôn kêu cứu vì tòa nhà trong tình trạng mất an toàn PCCC, chủ đầu tư chưa chịu bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân, cửa thoát hiểm tòa nhà bị chặn để phục vụ quán cà phê trên tầng mái, "xẻ thịt" nhà sinh hoạt cộng đồng để cho thuê làm quán cà phê... “Nhiều lần cư dân muốn đối thoại với chủ đầu tư nhưng không được đáp ứng. Trước tình hình cháy nổ tại các khu chung cư (CC) có những diễn biến phức tạp, người dân căng băng rôn để kêu cứu các cấp chính quyền vào cuộc”, chị Phạm Hoàng Uyên, cư dân tòa nhà Hei Tower, bức xúc. Liên tục trong nhiều ngày qua, “liên minh” cư dân CC Capital Garden ở 102 Trường Chinh (Q.Đống Đa, Hà Nội) và khách hàng mua căn hộ tại dự án Discovery Complex tại 302 Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tập trung tố chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh Đô TCI Group) không giữ đúng cam kết khi bán nhà. Cư dân yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành hệ thống PCCC để cơ quan chức năng cấp chứng nhận PCCC, đảm bảo an toàn cho cư dân. Bên cạnh đó, cư dân CC cũng tố chủ đầu tư đã tự ý thay đổi nhiều hạng mục tòa nhà như: tại tầng 2 chuyển diện tích từ siêu thị thành văn phòng làm việc, bể bơi, phòng tập; toàn bộ tầng 3 được chuyển từ siêu thị thành căn hộ; tầng kỹ thuật 1, tầng cây xanh, tầng kỹ thuật 2 cũng bị biến thành căn hộ; từ tầng 4 đến tầng 15 đều bị chủ đầu tư chia nhỏ căn hộ từ 16 thành 18 căn hộ... Trong khi đó, hàng trăm cư dân tại một số tòa nhà khác trên địa bàn Q.Hà Đông và Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng căng băng rôn, khẩu hiệu với nội dung cầu cứu cơ quan chức năng giải quyết giúp tình trạng vi phạm an toàn PCCC, khắc phục triệt để tình trạng báo cháy giả... PV Thanh Niên đã liên hệ với các chủ đầu tư bị cư dân và khách hàng "tố" như nêu trên nhưng đều không nhận được phản hồi. Trao đổi với PV Thanh Niên, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư VN, cho biết: “Cháy nổ là yếu tố do con người gây ra, không phải thiên tai, rất nguy hiểm đến tính mạng nhiều người nhưng ở nước ta nhiều chủ CC lại coi thường. Đây là lỗi hệ thống từ chủ đầu tư, cơ quan chức năng và chính cư dân cũng thờ ơ với sự an toàn của mình. Vụ cháy CC Carina Plaza ở TP.HCM là hồi chuông báo động tình trạng coi thường, xem nhẹ an toàn nhà CC”, KTS Tùng nói. TS Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, cho biết để hạn chế tình trạng nhà CC kém chất lượng, không an toàn, cư dân tập trung phản đối tiềm ẩn bất ổn thì cần nâng cao chất lượng quy định pháp luật, năng lực, đạo đức đội ngũ thực thi pháp luật về xây dựng. “Khi cán bộ thực hiện nghiêm, doanh nghiệp không thể luồn lách để tạo ra những sản phẩm kém chất lượng để bán. Khâu thanh tra, hậu kiểm trước khi bàn giao nhà cũng cần được nâng cao chất lượng. Đồng thời, người mua nhà cũng phải tự trang bị kiến thức pháp luật và cương quyết từ chối mua, nhận những sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng, không đúng với hợp đồng mua bán đã ký kết ”, TS Liêm nói. Lê Quân