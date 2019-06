Bộ Công an vây bắt trường gà do nhóm giang hồ “máu mặt” tổ chức

Chiều 22.6, hàng chục trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp cảnh sát cơ động (K02) - Bộ Công an ập vào trường gà tại khu vực cầu Ông Nghệ (H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Đám đông đang say sưa sát phạt vội ôm gà chọi, tiền... bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, mọi lối thoát đã bị bao vây; tất cả bị khống chế. Theo đó, hơn 30 người bị bắt; hàng trăm triệu đồng dùng để cá độ và nhiều tang vật khác bị thu giữ.