Khởi tố 4 người trong đường dây cá độ bóng đá 'triệu đô' có súng, lựu đạn

Ngày 23.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết liên quan đường dây cá độ bóng đá triệu USD có súng, lựu đạn, đã đủ cơ sở khởi tố, bắt giam 4 bị can.

Theo đó, Hồ Văn Linh (33 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung), Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ P.Chính Gián), Lê Nguyên Đức (28 tuổi, ngụ P.Tân Chính, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Lê Anh Thịnh (1985, ngụ Nghệ An) bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc

Theo điều tra, Linh là bị can cầm đầu đường dây. Ngoài các bị can này, còn có hàng chục đàn em và con bạc đang bị sàng lọc để làm rõ vai trò, hành vi.

Ảnh: Nguyễn Tú Lê Anh Thịnh (trái) và Nguyễn Văn Tú

tin liên quan Triệt phá đường dây cá độ triệu đô có súng, lựu đạn Theo Ban chuyên án 419T, tổng số tiền đánh bạc trong vụ án này lên đến 980.744 USD, lượng tiền mặt bị tạm giữ là 4.800 USD và 418 triệu đồng, cùng 11 điện thoại di động, 2 máy tính, iPad, 3.743 trang tài liệu thể hiện các giao dịch cá cược.

Đáng chú ý, trong quá trình triệt phá đường dây này, công an thu giữ 1 súng bắn đạn cao su kèm theo 5 viên đạn, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1 két sắt, 3 kiếm, 2 roi điện…

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.5, Công an TP.Đà Nẵng huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương, tấn công 6 tụ điểm cá độ do Linh điều hành.