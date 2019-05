Triệt phá đường dây cá độ triệu đô có súng, lựu đạn

Chiều 8.5, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 10 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá , xác định số tiền cá độ trong đường dây lên đến khoảng 1 triệu USD.

Từ chiều 6.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng chủ công, cùng Công an Q.Cẩm Lệ, Công an H.Hòa Vang và một số đơn vị nghiệp vụ khác tấn công 6 địa điểm tổ chức ghi cá độ bóng đá qua mạng và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.